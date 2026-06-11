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Жители Крита выступают против открытия центра для мигрантов

11 июня 2026 07:49
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На Крите растет напряжение из-за планов открыть новый временный центр для мигрантов. Жители Ираклиона вышли на протест у здания, которое власти рассматривают как площадку для размещения прибывающих по морю людей. Остров переживает резкий всплеск нелегальных прибытый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Крита выступают против открытия центра для мигрантов-2

Только за сутки на Крит и Гавдос высадились более 300 мигрантов, одна лодка перевозила почти 200 человек. Сейчас их временно размещают в Ханье, затем отправляют на материк, однако Афины заявляют: существующих мощностей уже недостаточно. Местные жители обвиняют Евросоюз в провале миграционной политики и требуют не допустить длительного пребывания мигрантов на острове, особенно в разгар туристического сезона. На фоне обострения парламент Греции одобрил закон, ускоряющий депортацию тех, кому отказано в убежище, и позволяющий направлять их в «центры возвращения» за пределами ЕС. Афины параллельно работают с Нидерландами, Данией, Германией и Австрией над созданием совместных транзитных хабов – решение, которое уже вызывает критику правозащитников.

# Новости Греции # Греция

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