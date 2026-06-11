Жители Крита выступают против открытия центра для мигрантов

Только за сутки на Крит и Гавдос высадились более 300 мигрантов, одна лодка перевозила почти 200 человек. Сейчас их временно размещают в Ханье, затем отправляют на материк, однако Афины заявляют: существующих мощностей уже недостаточно. Местные жители обвиняют Евросоюз в провале миграционной политики и требуют не допустить длительного пребывания мигрантов на острове, особенно в разгар туристического сезона. На фоне обострения парламент Греции одобрил закон, ускоряющий депортацию тех, кому отказано в убежище, и позволяющий направлять их в «центры возвращения» за пределами ЕС. Афины параллельно работают с Нидерландами, Данией, Германией и Австрией над созданием совместных транзитных хабов – решение, которое уже вызывает критику правозащитников.