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Эстонский парламент одобрил сдачу тюремных помещений в аренду другим странам

11 июня 2026 06:32
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Эстонский парламент одобрил сдачу тюремных помещений в аренду другим государствам: за инициативу проголосовали 52 депутата, против – 35, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстонский парламент одобрил сдачу тюремных помещений в аренду другим странам-2

Первым арендатором выступит Швеция: Стокгольм возьмет на себя все расходы и разместит до 600 своих заключенных в исправительной колонии города Тарту. Для них оборудуют около 400 камер. Договор заключен на 5 лет с возможностью продления, прием арестантов начнется в августе. Согласно пояснительной записке к законопроекту, освобождение иностранцев на территории Эстонии исключено.

# Новости Эстонии

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