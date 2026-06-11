Эстонский парламент одобрил сдачу тюремных помещений в аренду другим странам

Эстонский парламент одобрил сдачу тюремных помещений в аренду другим государствам: за инициативу проголосовали 52 депутата, против – 35, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым арендатором выступит Швеция: Стокгольм возьмет на себя все расходы и разместит до 600 своих заключенных в исправительной колонии города Тарту. Для них оборудуют около 400 камер. Договор заключен на 5 лет с возможностью продления, прием арестантов начнется в августе. Согласно пояснительной записке к законопроекту, освобождение иностранцев на территории Эстонии исключено.