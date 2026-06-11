Северо‑Балтийская восьмерка наращивает поддержку Украины

Страны Северо-Балтийской восьмерки трансформируют помощь Украине в масштабное производство беспилотников. На 2026 год они заложили около 12,5 миллиардов евро на военные нужды, а совокупный объем поддержки Киева уже превысил 42 миллиарда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом три четверти затрат идут на прямые поставки вооружений и контракты с оборонными предприятиями. Так, Норвегия запустила совместное с Киевом производство ударных дронов. Финляндия наладила конвейерный выпуск беспилотников разных типов. Латвия взяла на себя роль координатора коалиции и стала главным хабом по сборке дронов. Эстония и Литва организовали потоковую сборку комплектующих для беспилотных систем.