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Опрос в 15 странах ЕС выявил рост недоверия к Вашингтону

11 июня 2026 07:19
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Результаты майского опроса в 15 европейских странах показали, что лишь 11 % жителей ЕС считают США союзником, разделяющим их взгляды и убеждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опрос в 15 странах ЕС выявил рост недоверия к Вашингтону-2

Еще четверть респондентов воспринимают Штаты как конкурента или неприятеля. Большинство опрошенных не верят, что Вашингтон окажет помощь в случае внешней агрессии. На этом фоне в Европе растет стремление снизить зависимость от США в сфере безопасности. Почти половина участников опроса поддержала идею совместного финансирования оборонных расходов за счет общего долга. При этом предложение создать сугубо европейскую систему обороны взамен НАТО массовой поддержки не получило.

# Новости США # США # Европейский союз

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