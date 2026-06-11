Опрос в 15 странах ЕС выявил рост недоверия к Вашингтону

Результаты майского опроса в 15 европейских странах показали, что лишь 11 % жителей ЕС считают США союзником, разделяющим их взгляды и убеждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще четверть респондентов воспринимают Штаты как конкурента или неприятеля. Большинство опрошенных не верят, что Вашингтон окажет помощь в случае внешней агрессии. На этом фоне в Европе растет стремление снизить зависимость от США в сфере безопасности. Почти половина участников опроса поддержала идею совместного финансирования оборонных расходов за счет общего долга. При этом предложение создать сугубо европейскую систему обороны взамен НАТО массовой поддержки не получило.