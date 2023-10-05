Жители Канады требуют выхода страны из НАТО

По словам митингующих, жизнь местных сегодня значительно усложнилась. Многие лишились нормального арендного жилья, попали под сокращение, не могут оплатить вузы – при этом правительство Канады по-прежнему нацелено на помощь украинским гражданам. По мнению демонстрантов, такое давление на страну оказывает, в частности, НАТО. За последнюю неделю подобные акции прошли в 10 городах страны и, как ожидается, продлятся до 8 октября.