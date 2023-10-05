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Жители Канады требуют выхода страны из НАТО

05 октября 2023 20:17
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Новости Канады. Жители Канады требуют выхода страны из НАТО. Сотни жителей Ванкувера вышли на протесты, призывая представителей власти прислушаться к мнению народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Канады требуют выхода страны из НАТО-1

По словам митингующих, жизнь местных сегодня значительно усложнилась. Многие лишились нормального арендного жилья, попали под сокращение, не могут оплатить вузы – при этом правительство Канады по-прежнему нацелено на помощь украинским гражданам. По мнению демонстрантов, такое давление на страну оказывает, в частности, НАТО. За последнюю неделю подобные акции прошли в 10 городах страны и, как ожидается, продлятся до 8 октября.

# НАТО # Новости Канады # Фотофакт

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