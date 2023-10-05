Президент Словакии: «Киев не получит ни патрона»

30 сентября победу в Словакии одержала партия, которая пообещала избирателям, что «Киев не получит ни патрона». Это принципиальная позиция и часть избирательной программы. Почти 23 % жителей поддержали движение во главе с Робертом Фицо, а значит, разделяют его взгляды. Поэтому отказ от финансирования Украины – решение, принятое с оглядкой на глас народа, дали понять в пресс-службе президента.