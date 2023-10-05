Прямой эфир

Президент Словакии: «Киев не получит ни патрона»

05 октября 2023 20:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Словакия меняет политический курс. Президент страны Зузана Чапутова рассказала о приостановке помощи Украине. К такому заявлению главу государства подтолкнули результаты недавних парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Словакии: «Киев не получит ни патрона»-1

30 сентября победу в Словакии одержала партия, которая пообещала избирателям, что «Киев не получит ни патрона». Это принципиальная позиция и часть избирательной программы. Почти 23 % жителей поддержали движение во главе с Робертом Фицо, а значит, разделяют его взгляды. Поэтому отказ от финансирования Украины – решение, принятое с оглядкой на глас народа, дали понять в пресс-службе президента.

# Международная политика # Зузана Чапутова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ЕС решили миграционный вопрос – распределение беженцев между странами союза
05 октября 2023 20:15

В ЕС решили миграционный вопрос – распределение беженцев между странами союза

Доклад Конференции ООН: Европа находится на грани рецессии
05 октября 2023 20:13

Доклад Конференции ООН: Европа находится на грани рецессии

Рожин: до сезона активных дождей ВСУ продолжат атаки под Артёмовском и на Южном направлении
05 октября 2023 19:46

Рожин: до сезона активных дождей ВСУ продолжат атаки под Артёмовском и на Южном направлении