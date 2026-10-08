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Новости по тегу #Новости Канады

В Канаде 16-летний подросток едва не погиб на скалах, следуя маршруту от ИИ
08 октября 2026 14:15

В Канаде 16-летний подросток едва не погиб на скалах, следуя маршруту от ИИ

Канада объявила о введении ответных пошлин на товары из США
27 августа 2026 08:50

Канада объявила о введении ответных пошлин на товары из США

Лесной пожар на западе Канады вынудил эвакуироваться около 20 тыс. человек
09 августа 2026 08:29

Лесной пожар на западе Канады вынудил эвакуироваться около 20 тыс. человек

Канада планирует запретить детям до 16 лет регистрироваться в соцсетях
10 июня 2026 06:58

Канада планирует запретить детям до 16 лет регистрироваться в соцсетях

Авиакомпании Канады массово отменяют рейсы из-за высоких цен на авиатопливо
23 апреля 2026 17:08

Авиакомпании Канады массово отменяют рейсы из-за высоких цен на авиатопливо

Более 17 тыс. человек эвакуированы – Канаду охватили сильнейшие за последние годы лесные пожары
30 мая 2025 06:47

Более 17 тыс. человек эвакуированы – Канаду охватили сильнейшие за последние годы лесные пожары

В Канаде пройдут досрочные выборы нового премьер-министра
28 апреля 2025 10:34

В Канаде пройдут досрочные выборы нового премьер-министра

Тысячи людей выстроились в очередь для записи к семейному доктору в Онтарио
19 января 2025 13:36

Тысячи людей выстроились в очередь для записи к семейному доктору в Онтарио

Жители Канады одобрили отставку премьера страны
10 января 2025 06:40

Жители Канады одобрили отставку премьера страны

В Канаде из-за забастовки остановлено движение грузовых поездов
23 августа 2024 07:29

В Канаде из-за забастовки остановлено движение грузовых поездов

В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы 25 тысяч человек
26 июля 2024 07:03

В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы 25 тысяч человек

Тысячи вынужденных переселенцев в Канаде могут вернуться домой
23 июля 2024 07:44

Тысячи вынужденных переселенцев в Канаде могут вернуться домой