Новости по тегу #Новости Канады

Спасатели просят слепо не доверять нейросетям. Искусственный интеллект заводит людей в опасные районы.
Вводятся зеркальные тарифы на более чем 700 американских товаров общей стоимостью 27 миллиардов 600 миллионов канадских долларов.
Стихия бушует на территории более 100 квадратных километров. Скорость распространения пламя очень высока. Это вынудило эвакуировать людей из труднодоступных районов по воздуху.
Инициативу поддерживают родители, уставшие бороться с зависимостью детей от гаджетов, и психологи.
Миллионам гражданам придется пересмотреть свои планы на летний отпуск, потому что самолеты как минимум до октября перестанут летать по таким распространенным направлениям, как Европа и страны Карибского региона.
На территории страны зафиксировано свыше 130 возгораний, половину из которых невозможно контролировать.
Спасти страну обещает лидер консерваторов Пьер Пуальевр – ярый критик ныне властвующих в Оттаве либералов во главе с премьером Марком Карни.
По информации местных СМИ, врач общей практики готов взять себе в клиенты только 500 пациентов, а в очереди выстроились тысячи местных.
Одновременно Трюдо покидает пост главы правящей партии. Ее рейтинги сейчас критично малы, и это стало одним из поводов для отставки политика.
Все перевозки внутри Канады и за ее пределы прекращены из-за забастовок.
09 октября 2026 16:56
09 октября 2026 16:52
09 октября 2026 16:46
09 октября 2026 16:43
09 октября 2026 16:37
09 октября 2026 16:35
09 октября 2026 15:33
09 октября 2026 14:56