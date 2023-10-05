В ЕС решили миграционный вопрос – распределение беженцев между странами союза

В ЕС нашли решение миграционного вопроса. Там достигли предварительного соглашения, суть которого в распределении переселенцев по разным странам Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сделка по так называемому кризисному регламенту заключена в Брюсселе. Теперь она должна быть утверждена парламентом. Вряд ли договоренности встретят сопротивление там. А вот некоторые страны уже высказали свое несогласие с общепринятыми нормами. Так, Польша пообещала наложить вето на данный документ. С официальным видеообращением выступил премьер страны. Варшава категорически не согласна на введение механизма расселения прибывающих в ЕС мигрантов, подчеркнул Моравецкий.