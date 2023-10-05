Доклад Конференции ООН: Европа находится на грани рецессии

Основное давление на финансовую стабильность европейских государств оказывает снижение реальной заработной платы, уверены специалисты. Правительства стараются экономить средства, меньше направляют и на оплату труда, и в само производство. При таком раскладе неудивительно, что некогда локомотив Европы Германия сегодня в экономической яме. Выбраться из нее в ближайшем будущем не получится, считают в ООН, и такие неутешительные прогнозы касаются не только ФРГ, но и десятка других стран. А вот Россия, Китай, Бразилия, Мексика и Япония, по мнению аналитиков ООН, могут рассчитывать на рост экономических показателей.