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Доклад Конференции ООН: Европа находится на грани рецессии

05 октября 2023 20:13
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Спад производства и рост числа банкротств: Европа находится на грани рецессии. Мрачные итоги опубликованы в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты фиксируют снижение темпов роста экономики крупнейших стран и называют причины происходящего.

Доклад Конференции ООН: Европа находится на грани рецессии-1

Основное давление на финансовую стабильность европейских государств оказывает снижение реальной заработной платы, уверены специалисты. Правительства стараются экономить средства, меньше направляют и на оплату труда, и в само производство. При таком раскладе неудивительно, что некогда локомотив Европы Германия сегодня в экономической яме. Выбраться из нее в ближайшем будущем не получится, считают в ООН, и такие неутешительные прогнозы касаются не только ФРГ, но и десятка других стран. А вот Россия, Китай, Бразилия, Мексика и Япония, по мнению аналитиков ООН, могут рассчитывать на рост экономических показателей.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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