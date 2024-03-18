В России завершились президентские выборы

Президентские выборы завершились в России. По данным на утро 18 марта, лидирует Владимир Путин. После обработки 99 % протоколов у него более 87 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь призвала все независимые государства уважать суверенную волю российского народа. Как отметили в МИД нашей страны, спокойный ход избирательного процесса свидетельствует о сплоченности российского народа перед лицом беспрецедентных вызовов и широкой поддержке обществом курса, проводимого руководством России.

Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси отметили, что высокий уровень явки избирателей стал четким и адекватным ответом граждан на сильнейшее внешнее давление, попытки недоброжелателей сорвать выборы, посеять в обществе страх и недоверие к власти.

На выборах президента России в качестве международных наблюдателей присутствуют 44 представителя Беларуси. В их числе парламентарии, представители ЦИК, дипломаты. Наблюдатели посетили участки для голосования от Калининграда до Владивостока. Как отметил председатель ЦИК Игорь Карпенко, волеизъявление прошло в соответствии с действующим законодательством и международными обязательствами, а внешние призывы устроить провокации являлись попытками вмешательства в электоральный суверенитет страны.