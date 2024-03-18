В Словении уничтожили авиабомбы времён Второй мировой войны

В Словении уничтожили авиабомбы времен Второй мировой войны. Их нашли во время ремонта на железнодорожной станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После обнаружения боеприпаса весом 100 килограммов было приостановлено движение поездов, эвакуирован персонал и жители ближайших районов. Саперам пришлось уничтожить бомбу на месте из-за ее состояния. Однако затем при осмотре были найдены еще два снаряда. Специалисты решили вывезти их на полигон.