Жители Испании требуют отменить карантинные ограничения. Против демонстрантов применяют грубую силу

Новости Испании. Протесты разгоняют в Испании. При задержании демонстрантов правоохранители не церемонясь применяют грубую силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Протесты разгоняют в Испании. При задержании демонстрантов правоохранители не церемонясь применяют грубую силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители города Бильбао вышли на улицы, требуя отменить комендантский час и другие карантинные ограничения. Демонстранты бросали в правоохранителей камни и бутылки, а также поджигали мусорные контейнеры.
Устали от локдауна и французы.
«Мы устали от комендантского часа». Жители Франции протестуют против всеобщего карантина
Несколько сотен жителей вышли на улицы Парижа и Тулузы в знак протеста против всеобщего карантина.
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