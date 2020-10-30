Жители Испании требуют отменить карантинные ограничения. Против демонстрантов применяют грубую силу

Новости Испании. Протесты разгоняют в Испании. При задержании демонстрантов правоохранители не церемонясь применяют грубую силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители города Бильбао вышли на улицы, требуя отменить комендантский час и другие карантинные ограничения. Демонстранты бросали в правоохранителей камни и бутылки, а также поджигали мусорные контейнеры.