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Жители Испании требуют отменить карантинные ограничения. Против демонстрантов применяют грубую силу

30 октября 2020 12:44
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Новости Испании. Протесты разгоняют в Испании. При задержании демонстрантов правоохранители не церемонясь применяют грубую силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Испании требуют отменить карантинные ограничения. Против демонстрантов применяют грубую силу-1

Жители города Бильбао вышли на улицы, требуя отменить комендантский час и другие карантинные ограничения. Демонстранты бросали в правоохранителей камни и бутылки, а также поджигали мусорные контейнеры.

Жители Испании требуют отменить карантинные ограничения. Против демонстрантов применяют грубую силу-4

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# Акции протеста # Фотофакт

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