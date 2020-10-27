Комендантский час, до пяти гостей и облегчённый карантин. Как Европа борется с коронавирусом

Запрет на ночное передвижение граждан вводится в Чехии. Он начнет действовать с 28 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На такой шаг власти республики решили пойти, поскольку введенные ранее ограничения не дали должного эффекта в борьбе с коронавирусом. Кроме того, работодателей попросили перевести работников на удаленку.

В Словении из-за пандемии с 27 октября вводятся ограничения на перемещение граждан между населенными пунктами. По всей стране будет действовать комендантский час, также под запретом массовые мероприятия.

Ужесточают карантин и в Норвегии. С 28 октября гражданам будет запрещено принимать у себя более пяти гостей, а количество посетителей в общественных местах не должно превышать 50 человек.