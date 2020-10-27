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Комендантский час, до пяти гостей и облегчённый карантин. Как Европа борется с коронавирусом

27 октября 2020 14:21
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Запрет на ночное передвижение граждан вводится в Чехии. Он начнет действовать с 28 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Комендантский час, до пяти гостей и облегчённый карантин. Как Европа борется с коронавирусом-1

На такой шаг власти республики решили пойти, поскольку введенные ранее ограничения не дали должного эффекта в борьбе с коронавирусом. Кроме того, работодателей попросили перевести работников на удаленку.  

Комендантский час, до пяти гостей и облегчённый карантин. Как Европа борется с коронавирусом-4

В Словении из-за пандемии с 27 октября вводятся ограничения на перемещение граждан между населенными пунктами. По всей стране будет действовать комендантский час, также под запретом массовые мероприятия.  

Комендантский час, до пяти гостей и облегчённый карантин. Как Европа борется с коронавирусом-7

Ужесточают карантин и в Норвегии. С 28 октября гражданам будет запрещено принимать у себя более пяти гостей, а количество посетителей в общественных местах не должно превышать 50 человек.  

Комендантский час, до пяти гостей и облегчённый карантин. Как Европа борется с коронавирусом-10

Из-за роста числа заболевших так называемый облегченный карантин намерены ввести в Германии. Конкретные меры будут согласованы правительством 28 октября. Ожидается, что массовые мероприятия отменят, бары и рестораны закроются, а магазины будут работать с некоторыми ограничениями. 

# Коронавирус # Фотофакт

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