Комендантский час, до пяти гостей и облегчённый карантин. Как Европа борется с коронавирусом

Запрет на ночное передвижение граждан вводится в Чехии. Он начнет действовать с 28 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запрет на ночное передвижение граждан вводится в Чехии. Он начнет действовать с 28 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На такой шаг власти республики решили пойти, поскольку введенные ранее ограничения не дали должного эффекта в борьбе с коронавирусом. Кроме того, работодателей попросили перевести работников на удаленку.
В Словении из-за пандемии с 27 октября вводятся ограничения на перемещение граждан между населенными пунктами. По всей стране будет действовать комендантский час, также под запретом массовые мероприятия.
Ужесточают карантин и в Норвегии. С 28 октября гражданам будет запрещено принимать у себя более пяти гостей, а количество посетителей в общественных местах не должно превышать 50 человек.
Из-за роста числа заболевших так называемый облегченный карантин намерены ввести в Германии. Конкретные меры будут согласованы правительством 28 октября. Ожидается, что массовые мероприятия отменят, бары и рестораны закроются, а магазины будут работать с некоторыми ограничениями.