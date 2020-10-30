«Мы устали от комендантского часа». Жители Франции протестуют против всеобщего карантина

Новости Франции. Несколько сотен французов вышли на улицы Парижа в знак протеста против всеобщего карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители недовольны решением властей и не согласны вновь сидеть взаперти.
Демонстранты разбивали витрины магазинов и заведений, переворачивали мусорные баки, а также выкрикивали различные лозунги.
Мы не хотим, чтобы нас запирали. Мы устали от комендантского часа и прочего. Мы понимаем, что это из-за вируса, но мы не должны это продолжать. Начиная с полуночи, мы все должны оставаться дома? Это уже слишком. Я этого делать не собираюсь. Я остаюсь здесь.
Акция протеста прошла также в Тулузе. В марше против локдауна приняли участие сотни человек. Благодаря всеобщему карантину французские власти надеются снизить рост числа зараженных COVID-19.
Ограничительные меры уже вступили в силу и будут действовать как минимум до 1 декабря.