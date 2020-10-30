«Мы устали от комендантского часа». Жители Франции протестуют против всеобщего карантина

Новости Франции. Несколько сотен французов вышли на улицы Парижа в знак протеста против всеобщего карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители недовольны решением властей и не согласны вновь сидеть взаперти. Демонстранты разбивали витрины магазинов и заведений, переворачивали мусорные баки, а также выкрикивали различные лозунги.

Мы не хотим, чтобы нас запирали. Мы устали от комендантского часа и прочего. Мы понимаем, что это из-за вируса, но мы не должны это продолжать. Начиная с полуночи, мы все должны оставаться дома? Это уже слишком. Я этого делать не собираюсь. Я остаюсь здесь.