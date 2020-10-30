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«Мы устали от комендантского часа». Жители Франции протестуют против всеобщего карантина

30 октября 2020 08:36
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Новости Франции. Несколько сотен французов вышли на улицы Парижа в знак протеста против всеобщего карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители недовольны решением властей и не согласны вновь сидеть взаперти.

Демонстранты разбивали витрины магазинов и заведений, переворачивали мусорные баки, а также выкрикивали различные лозунги.

«Мы устали от комендантского часа». Жители Франции протестуют против всеобщего карантина-1

Мы не хотим, чтобы нас запирали. Мы устали от комендантского часа и прочего. Мы понимаем, что это из-за вируса, но мы не должны это продолжать. Начиная с полуночи, мы все должны оставаться дома? Это уже слишком. Я этого делать не собираюсь. Я остаюсь здесь.

«Мы устали от комендантского часа». Жители Франции протестуют против всеобщего карантина-4

Акция протеста прошла также в Тулузе. В марше против локдауна приняли участие сотни человек. Благодаря всеобщему карантину французские власти надеются снизить рост числа зараженных COVID-19.

Ограничительные меры уже вступили в силу и будут действовать как минимум до 1 декабря.

«Мы устали от комендантского часа». Жители Франции протестуют против всеобщего карантина-7

Согласно новым правилам, гражданам можно будет отдаляться от дома не более чем на километр и всего на час. Разрешается выходить лишь в магазины и посещать врача.

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# Коронавирус # Татьяна Савчик # Фотофакт

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