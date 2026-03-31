Жители Германии стали массово ездить в Польшу за более дешевым топливом

Энергетический разрыв в Европе становится все заметнее. СМИ сообщают, что Германия покупает электричество почти в четыре раза дороже, чем Франция. Контракты на май оценивают мегаватт‑час в ФРГ в 86 евро 80 центов, тогда как у соседей эта сумма составляет около 22 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция сохранила атомные станции и держит стабильные тарифы. В то время как Германия в 2023 году отказалась от АЭС и теперь рассматривает возврат старых угольных мощностей, что ударит по бюджету и кошелькам жителей.