Жители Германии стали массово ездить в Польшу за более дешевым топливом
Энергетический разрыв в Европе становится все заметнее. СМИ сообщают, что Германия покупает электричество почти в четыре раза дороже, чем Франция. Контракты на май оценивают мегаватт‑час в ФРГ в 86 евро 80 центов, тогда как у соседей эта сумма составляет около 22 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Франция сохранила атомные станции и держит стабильные тарифы. В то время как Германия в 2023 году отказалась от АЭС и теперь рассматривает возврат старых угольных мощностей, что ударит по бюджету и кошелькам жителей.
Высокая в Германии и стоимость автомобильного топлива, это вынуждает ехать к соседям. На польско‑германской границе выстроились вереницы автомобилей с немецкими номерами. Водители выигрывают на разнице в цене до 60 центов на литре. Они заполняют не только бак, но и канистры, а порой используют даже пятилитровые бутылки из‑под воды.
Такой топливный туризм уже превратился в интернет‑мем. Пользователи из Германии выкладывают ролики, созданные нейросетями, где обычные легковушки превращаются в бензовозы. Смысл шутки прозрачен: если уж ехать за дешевым топливом в Польшу, то по‑крупному.
Но выгода может оказаться временной. Немецкая таможня активизировалась. Беспошлинно разрешено ввезти только полный бак и одну канистру до 20 литров, все что сверх облагается акцизом. Поляков же призывают экономить бензин и переходить на технику с минимальным расходом, дабы сдержать дальнейшее удорожание топлива. В Варшаве заявили, что энергокризис угрожает всей экономике, вызывая рост цен на товары и услуги.