Новости Германии. Жители Германии массово скупают свечи. Так, немцы вынужденно возрождают традицию рождественского огня на фоне энергокризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране опасаются отключения электричества, а потому срочно ищут альтернативные источники света. Выбор пал на свечи – их возросшую популярность отмечают в хозмагазинах страны. Причем на всякий случай немцы скупают свечи всех видов. Так, в преддверии зимы общий объем продаж увеличился примерно на четверть по сравнению с предыдущим годом.