Во Франции у здания парламента бастуют работники мясных заводов

Новости Франции. Все больше слоев населения подключаются к массовым недовольствам в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, у здания парламента протестуют работники французских мясных заводов. Люди не могут справиться с растущими ценами и покрыть счета за коммунальные услуги самостоятельно, а потому просят помощи у правительства. В октябре власти уже обещали поддержать жителей финансами, однако пока горожане этого не ощутили. По словам активистов, французские бизнесмены постепенно движутся к банкротству, ставя на кон благополучие собственных семей.