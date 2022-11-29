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Во Франции у здания парламента бастуют работники мясных заводов

29 ноября 2022 18:35
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Новости Франции. Все больше слоев населения подключаются к массовым недовольствам в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции у здания парламента бастуют работники мясных заводов-1

Так, у здания парламента протестуют работники французских мясных заводов. Люди не могут справиться с растущими ценами и покрыть счета за коммунальные услуги самостоятельно, а потому просят помощи у правительства. В октябре власти уже обещали поддержать жителей финансами, однако пока горожане этого не ощутили. По словам активистов, французские бизнесмены постепенно движутся к банкротству, ставя на кон благополучие собственных семей.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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