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В Минобороны Литвы заявили о необходимости размещения учебного центра НАТО в стране

29 ноября 2022 18:35
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Новости Литвы. Учебный центр Североатлантического альянса появится в Литве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минобороны Литвы заявили о необходимости размещения учебного центра НАТО в стране-1

Об этом сообщила местная строительная компания, которая уже заключила договор на оказание услуг с агентством НАТО по поддержке и закупкам. Планируется, что завершить проект удастся к середине 2024 года, однако никакие подробности дела не сообщаются. Так, ничего не известно о дате начала строительства, а также месте, где именно появится анонсированный центр. В Минобороны Литвы также не комментируют происходящее. Единственное, о чем заявили в ведомстве, данный объект является частью необходимой для армии Литвы инфраструктуры.

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# НАТО # Новости Литвы # Фотофакт

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