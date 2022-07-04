Жители Германии боятся замёрзнуть зимой. Для отопления не хватает газа

Дело в том, что страна может столкнуться с нехваткой газа для отопления домов на фоне сокращения поставок российского голубого топлива. А его запасы могут быть почти исчерпаны уже через неделю. Об этом сообщил министр экономики и вице-канцлер ФРГ.

Кроме того, по данным газеты, люди обеспокоены и инфляцией в еврозоне, которая уже превысила 8,5 %. На этом фоне около 90 % граждан Германии начали сокращать свои расходы. Большая часть экономит на одежде, отпусках, походах в бары, бензине и питании. Напомним, ранее власти ФРГ просили граждан реже мыться и снизить температуру в домах.