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Жители Германии боятся замёрзнуть зимой. Для отопления не хватает газа

04 июля 2022 07:28
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Новости Германии. Половина жителей ФРГ боятся замерзнуть будущей зимой. Об этом написала крупнейшая немецкая ежедневная газета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Германии боятся замёрзнуть зимой. Для отопления не хватает газа-1

Дело в том, что страна может столкнуться с нехваткой газа для отопления домов на фоне сокращения поставок российского голубого топлива. А его запасы могут быть почти исчерпаны уже через неделю. Об этом сообщил министр экономики и вице-канцлер ФРГ.

Кроме того, по данным газеты, люди обеспокоены и инфляцией в еврозоне, которая уже превысила 8,5 %. На этом фоне около 90 % граждан Германии начали сокращать свои расходы. Большая часть экономит на одежде, отпусках, походах в бары, бензине и питании. Напомним, ранее власти ФРГ просили граждан реже мыться и снизить температуру в домах.  

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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