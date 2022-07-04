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В Дании мужчина открыл огонь по посетителям ТЦ. Три человека погибли

04 июля 2022 07:18
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Новости Дании. В столице Дании неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям торгового центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три человека погибли. Еще несколько ранены. Трое из них в критическом состоянии.

В Дании мужчина открыл огонь по посетителям ТЦ. Три человека погибли-1

Как сообщает датская полиция, мужчина зашел в здание торгового центра и начал хаотично стрелять по толпе. Сейчас 22-летний преступник задержан. У него изъяли винтовку и патроны к ней. Другие детали не уточняются. По факту случившегося ведется расследование. Не исключается версия с терактом. Кроме того, полиция призвала жителей избегать появления в районе, а очевидцев – связаться с правоохранительными органами.

# Теракт # Фотофакт

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