В Дании мужчина открыл огонь по посетителям ТЦ. Три человека погибли

Новости Дании. В столице Дании неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям торгового центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три человека погибли. Еще несколько ранены. Трое из них в критическом состоянии.

Как сообщает датская полиция, мужчина зашел в здание торгового центра и начал хаотично стрелять по толпе. Сейчас 22-летний преступник задержан. У него изъяли винтовку и патроны к ней. Другие детали не уточняются. По факту случившегося ведется расследование. Не исключается версия с терактом. Кроме того, полиция призвала жителей избегать появления в районе, а очевидцев – связаться с правоохранительными органами.