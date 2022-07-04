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Цены выросли на 20%. Годовая инфляция в еврозоне обновила исторический максимум

04 июля 2022 06:48
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Кризис в Европе продолжает нарастать. Так, годовая инфляция в еврозоне обновила исторический максимум. Показатель превысил 8,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены выросли на 20%. Годовая инфляция в еврозоне обновила исторический максимум-1

Самыми дорогими странами стали Эстония, Литва, Латвия, Словакия и Греция. В среднем цены выросли там на 20 %. Причины инфляции неновые – повышение стоимости энергоносителей, продуктов питания, алкоголя и табачных изделий на фоне антироссийских санкций и конфликта в Украине. В результате Европейский центральный банк впервые за 11 лет увеличил базовую ставку. И, как считают эксперты, в сентябре стоит ожидать еще одно повышение.

# Экономический кризис # Фотофакт

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