Цены выросли на 20%. Годовая инфляция в еврозоне обновила исторический максимум

Кризис в Европе продолжает нарастать. Так, годовая инфляция в еврозоне обновила исторический максимум. Показатель превысил 8,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самыми дорогими странами стали Эстония, Литва, Латвия, Словакия и Греция. В среднем цены выросли там на 20 %. Причины инфляции неновые – повышение стоимости энергоносителей, продуктов питания, алкоголя и табачных изделий на фоне антироссийских санкций и конфликта в Украине. В результате Европейский центральный банк впервые за 11 лет увеличил базовую ставку. И, как считают эксперты, в сентябре стоит ожидать еще одно повышение.