Новости Франции. Жители Франции начали получать талоны на дрова. Об этом сообщили местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этой недели жители страны могут получить чек на сумму от 50 до 200 евро. Эта сумма, по мнению властей, поможет французским семьям справиться с резким ростом затрат на топливо. Но вручат его не всем.

Для того чтобы стать обладателем сертификата, нужно доказать, что в доме есть печь, а во-вторых, предъявить именной счет, подтверждающий покупку дров как минимум на 50 евро. Кроме того, потребуют и справку о доходах. Если власти решат, что бюджет семьи достаточно большой, то в помощи откажут. Всего, согласно расчетам, помощь придется выделять почти 70 % французов, которые для отопления домов используют дрова. То есть талоны получат около 2,5 миллиона жителей.