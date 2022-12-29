Санта-Клаус может всё! Только посмотрите, как он поздравил детей Бразилии из аквариума

Предновогоднее настроение в Бразилии. Там дети теперь уверены, что их любимый новогодний волшебник действительно может все. Санта-Клаус отказался от оленей и саней и пришел в аквариум Рио-де-Жанейро. Облачившись в соответствующую экипировку, он нырнул под воду, чтобы покормить рыбок и других морских обитателей.

Фелипе Луна, Санта-Клаус:

Видеть блеск в глазах детей и видеть, как дети посещают аквариум, – это волшебство Рождества. В то же время заниматься экологическим просвещением, показывая рыб и развенчивая мифы об акулах, избавляясь от представления об их агрессивности. Так что волшебство – быть Санта-Клаусом с аквалангом.