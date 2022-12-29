У западных границ Беларуси продолжается милитаризация. На что Польша потратила 35 млрд евро?

Не только на юге, но и вдоль наших западных границ продолжается милитаризация. Военная активность наблюдается со стороны Польши и стран Балтии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, Литва совершает рекордные закупки техники и вооружений. Вильнюс приобрел у США восемь реактивных систем HIMARS на 500 миллионов долларов. Кроме того, договорился о крупнейших за последнее десятилетие поставках военной техники. Это 120 боевых машин пехоты, 200 американских бронированных вездеходов, ударные вертолеты и более 200 противотанковых ракетных комплексов. Военную технику почти на 700 миллионов евро закупили Латвия и Эстония.

Дальше всех пошла Польша. Там на военные нужды намерены потратить деньги, выделенные ЕС на восстановление экономики после пандемии. А это ни много ни мало 35 миллиардов евро. По мнению местного правительства, эти средства сейчас нужнее армии для защиты своих восточных границ. В последнее время Польша проводит рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с США и Южной Кореей. Они касаются поставок самолетов, танков, ракетных комплексов, беспилотников и многого другого.