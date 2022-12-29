Польша хочет потратить на армию деньги Евросоюза

Новости Польши. Польша хочет потратить на финансирование армии деньги, выделенные Евросоюзом на восстановление после пандемии. Об этом заявил премьер Матеуш Моравецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на сохраняющиеся у Брюсселя претензии к Варшаве в части соблюдения европейских норм верховенства права, деньги, а это более 35 миллиардов евро, Польша, похоже, все-таки получит. Вот только пойдут они не на восстановление экономики, как это предполагалось, а на растущие военные расходы. По мнению премьера, эти средства сейчас нужнее армии для защиты восточных границ. В последнее время Польша проводит рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с США и Южной Кореей. Они касаются поставок самолетов, танков, ракетных комплексов, беспилотников и многого другого.