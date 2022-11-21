Жители Филиппин протестуют против визита вице-президента США Камалы Харрис

Новости Филиппин. Тысячи людей собрались у президентского дворца в столице Филиппин Маниле, протестуя против визита в страну вице-президента США Камалы Харрис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам митингующих, люди не хотят, чтобы Филиппины использовалась в качестве плацдарма или стартовой площадки для войн Соединенных Штатов против Китая или любой другой страны. Власти довольно жестко отреагировали на мирную акцию протеста, бросив на разгон демонстрантов усиленные наряды полиции.