В Перу тысячи людей вышли на улицы с требованием отставки президента Педро Кастильо

На улицы столицы вышли тысячи людей с требованием отставки президента Педро Кастильо. По мнению протестующих, именно он виноват в возникшем в стране политическом, экономическом и продовольственном кризисах. А назначенные им министры породили коррупцию и разворовывают страну. Стоит сказать, что Кастильо, вступивший в должность в июле прошлого года, пережил две попытки импичмента.