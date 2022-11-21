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В Перу тысячи людей вышли на улицы с требованием отставки президента Педро Кастильо

21 ноября 2022 09:42
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Новости Перу. В Лиме произошли ожесточенные столкновения полиции с участниками антиправительственных демонстраций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу тысячи людей вышли на улицы с требованием отставки президента Педро Кастильо-1

На улицы столицы вышли тысячи людей с требованием отставки президента Педро Кастильо. По мнению протестующих, именно он виноват в возникшем в стране политическом, экономическом и продовольственном кризисах. А назначенные им министры породили коррупцию и разворовывают страну. Стоит сказать, что Кастильо, вступивший в должность в июле прошлого года, пережил две попытки импичмента.

# Акции протеста # Педро Кастильо # Фотофакт

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