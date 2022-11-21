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В Великобритании усиливают охрану магазинов из-за участившихся случаев кражи продуктов

21 ноября 2022 10:51
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В Великобритании усиливают охрану магазинов из-за участившихся случаев кражи продуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За год количество таких преступлений в королевстве выросло на 18 %. Неутешительную статистику со ссылкой на данные британских продавцов приводит агентство Bloomberg.

В Великобритании усиливают охрану магазинов из-за участившихся случаев кражи продуктов-1

Чаще всего покупатели воруют колбасы и сыры. Такие случаи происходят ежедневно. Владельцы торговых точек даже создали интернет-чат, где делятся фотографиями и информацией о продуктовых ворах. Если, по их мнению, в проблеме виновата полиция, а точнее бездействие правоохранителей, то сами британцы убеждены, что людей толкает на преступление рост цен. За последний год основные продукты потребительской корзины, такие как молоко и яйца, подорожали более чем на 30 %.

С такой же проблемой столкнулись и магазины Литвы. Там представители торговых сетей утверждают, что за год количество краж выросло в разы. Причем если одни люди воруют из-за бедности, другие – чтобы потом перепродать товар.

# Экономический кризис # Фотофакт

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