В штате Нью-Йорк за сутки выпало около двух метров снега

Новости США. Два человека погибли во время снежного шторма, который обрушился на американский штат Нью-Йорк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых районах за сутки выпало около двух метров снега. Было прервано автомобильное и воздушное сообщение. Спасатели эвакуировали около 300 человек, застрявших на дорогах. На борьбу с последствиями стихии губернатор штата привлек национальную гвардию. Помимо расчистки снега военные организуют доставку гуманитарной помощи в пострадавшие районы. В 11 округах штата объявлено чрезвычайное положение.