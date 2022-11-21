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В штате Нью-Йорк за сутки выпало около двух метров снега

21 ноября 2022 09:52
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Новости США. Два человека погибли во время снежного шторма, который обрушился на американский штат Нью-Йорк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В штате Нью-Йорк за сутки выпало около двух метров снега-1

В некоторых районах за сутки выпало около двух метров снега. Было прервано автомобильное и воздушное сообщение. Спасатели эвакуировали около 300 человек, застрявших на дорогах. На борьбу с последствиями стихии губернатор штата привлек национальную гвардию. Помимо расчистки снега военные организуют доставку гуманитарной помощи в пострадавшие районы. В 11 округах штата объявлено чрезвычайное положение.

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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