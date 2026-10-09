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Новости по тегу #Новости Филиппин

Вулкан Тааль на Филиппинах выбросил столб пепла
09 октября 2026 07:22

Вулкан Тааль на Филиппинах выбросил столб пепла

На пассажирском пароме на Филиппинах вспыхнул пожар – минимум 5 человек погибли
10 сентября 2026 08:25

На пассажирском пароме на Филиппинах вспыхнул пожар – минимум 5 человек погибли

Два человека погибли во время стрельбы в школе на Филиппинах
18 августа 2026 09:11

Два человека погибли во время стрельбы в школе на Филиппинах

Мощное землетрясение на Филиппинах – 32 человека погибли
08 июня 2026 18:04

Мощное землетрясение на Филиппинах – 32 человека погибли

На Филиппинах произошло землетрясение – есть погибшие
08 июня 2026 08:00

На Филиппинах произошло землетрясение – есть погибшие

На Филиппинах после обрушения здания погибли 3 человека
25 мая 2026 09:09

На Филиппинах после обрушения здания погибли 3 человека

На Филиппинах 15 человек погибли при крушении парома
26 января 2026 06:22

На Филиппинах 15 человек погибли при крушении парома

Жители Филиппин вышли на массовые акции протеста из-за коррупции в стране
18 ноября 2025 06:57

Жители Филиппин вышли на массовые акции протеста из-за коррупции в стране

Число жертв мощного тайфуна на Филиппинах достигло 27
13 ноября 2025 08:04

Число жертв мощного тайфуна на Филиппинах достигло 27

Около 20 человек стали жертвами супертайфуна «Фунг-Вонг» на Филиппинах
11 ноября 2025 10:49

Около 20 человек стали жертвами супертайфуна «Фунг-Вонг» на Филиппинах

Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 100
06 ноября 2025 07:48

Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 100

Число погибших в результате тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах превысило 90
05 ноября 2025 08:10

Число погибших в результате тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах превысило 90