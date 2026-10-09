Новости по тегу #Новости Филиппин

Столб пепла поднялся на высоту четырех километров.
Более 80 считаются пропавшими без вести.
Это уже второй подобный случай в стране менее чем за два месяца.
Огромные волны обрушились на побережье. Цунами, порожденное подземными толчками, докатилось до Индонезии, Палау и даже Японии.
Сейсмологи оценили его магнитуду выше 8.
В филиппинском городе Анхелес продолжается спасательная операция. Там рухнуло строящееся многоэтажное здание. Официально подтверждена гибель трех человек.
По словам выживших, их 317, море во время крушения парома оставалось спокойным, судно не было перегружено.
В отчете правительственной комиссии указано, что почти 10 млрд долларов, выделенных на устранение последствий разрушительных наводнений, похищены или потрачены не по назначению.
Около 40 жителей пострадали, еще двое числятся пропавшими без вести.
Еще 28 считаются пропавшими без вести.
Еще 127 числятся пропавшими без вести.
Большинство жертв стихии проживали на острове Себу, где двумя днями ранее выпало более месячной нормы осадков, что привело к наводнениям.
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