Жители ЕС экономят на всём – европейцы рассказали, сколько платят за коммуналку

Старые песни о главном – война, большой конфликт, угроза с Востока. Только простые европейцы не совсем понимают, почему они должны платить за это из своего кармана. Даже садовник Борреля задается таким вопросом, чем ставит дипломата в тупик. Но несмотря на смену политического караула в ЕС, проблемы все те же. Немецкие коммунальщики опасаются замерзнуть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отопление может стать недоступным для части населения из-за высоких тарифов. Главный фактор, от которого зависят затраты на ЖКХ в ЕС, – это температура. Газ в Европе в основном используют для отопления. Прошлые зимы были аномально теплыми, что спасло Старый Свет от вымерзания. Но повезет ли в этот раз? Мало того что Европе предрекают самую холодную зиму за последние несколько лет (и хочешь не хочешь, придется дать газу), так еще Украина подливает масла в огонь. Киев заявляет о возможном прекращении транзита российского топлива. Уже 1 января в Украине готовы перекрыть вентиль, что может привести к шторму на газовом рынке. Как политика влияет на погоду в европейских домах, разбирались наши корреспонденты.

Жители Европы сегодня вынуждены экономить на всем, и это не фигура речи. Поводом для очередного витка европейской практичности стали прогнозы синоптиков. Они предсказывают самую холодную за 5 лет зиму. А когда столбик термометра опускается вниз, поднимается коммуналка.

Мария Попп, жительница Германии:

Примерно около 100-110 евро в моем случае. У меня отопление на масле. А те, кто платит за газ, бывает и больше. В среднем среднестатистическая семья тратит где-то 5000 кВт/ч. И это около 70-80 и дальше, в зависимости от контракта, который они подписали. За киловатт выходит где-то 26-27 центов в час. Это по сравнению с тем, что было 4 года назад, двойная цена.

Марии из Германии на оплате коммуналки мало-мальски сэкономить удается. Использует масляный котел, да и погоду в доме щепетильно контролирует. Температурный максимум ее квартиры – 19 градусов. Прохладно, но не так накладно. Мария Попп:

За отопление мы платим обычно ежемесячно стандартную плату. То есть она установлена. И в конце года делается перерасчет. То есть скачка лето – зима не наблюдается. Потому как она зафиксирована, это такса. И потом люди обычно доплачивают. Я от своей подруги слышала, ей сейчас пришел перерасчет: за последние полтора года полторы тысячи евро нужно ей доплатить за отопление. Все дело в том, что в Германии централизованной системы отопления (а именно оно вытягивает больше всего денег) не существует. Власти отдали этот вид услуг на откуп частным компаниям. И тут кто на что горазд. Тарифы они берут практически с потолка. Например, расходы на тепло в квартире 50 кв. м составят не менее 130 евро. В жировку включаются также расходы на электричество – 50-60 евро, газ – 100, вода – около 40, уборка территории и вывоз мусора – от 20 до 40 евро, интернет – 30-40. Итоговый ценник на услуги ЖКХ – около 400 евро.