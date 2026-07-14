Ранее глава болгарского правительства подчеркнул, что страна полностью исчерпала запасы оружия и боеприпасов на национальных складах после передачи Киеву 13 пакетов военной помощи.
Если в Беларуси отрабатывают внутренние задачи снабжения, то в других частях Европы фокус смещен на международное взаимодействие. НАТО продолжает наращивать военную активность на восточных рубежах Альянса.
По данным правоохранителей, изъято около 70 килограммов наркотиков, 600 тысяч евро наличными и 600 патронов.
Согласно опросам, новая партия бывшего президента «Прогрессивная Болгария» может занять первое место.
Прокуроры сравнивают дело с мистическим сериалом «Твин Пикс» – настолько странными оказались обстоятельства.
В своем прощальном обращении политик обвинил действующую власть в системной коррупции и превращении демократических институтов в оружие против оппонентов.
Свое решение Румен Радев объяснил необходимостью в связи с несостоятельностью действующих властей.
По данным местных СМИ, уже в первые дни стоимость базовых товаров, в том числе хлеба, выросла на десятки процентов.
За этим статусом стоит бесповоротный отказ от собственной национальной валюты – лева.
Болгария стоит на перепутье: страна готовится перейти на евро на фоне политического кризиса и расколотого общественного мнения.
На улицы городов вышли десятки тысяч человек, чтобы выразить свое возмущение планами властей повысить налоги и взносы.
Возмущение граждан вызвали планы властей повысить пенсионные отчисления минимум на 2 % и налог на банковские вклады. Демонстранты призвали правительство уйти в отставку и распустить парламент.
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