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Новости по тегу #Новости Болгарии

Румен Радев отклонил предложение Макрона вступить в «коалицию желающих» по Украине
14 июля 2026 17:06

Румен Радев отклонил предложение Макрона вступить в «коалицию желающих» по Украине

В Болгарии стартовали учения НАТО «Ответный удар-2026»
26 мая 2026 09:02

В Болгарии стартовали учения НАТО «Ответный удар-2026»

В Болгарии раскрыли подпольную нарколабораторию в заброшенной шахте
30 апреля 2026 07:27

В Болгарии раскрыли подпольную нарколабораторию в заброшенной шахте

В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы
19 апреля 2026 07:45

В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы

Серия загадочных смертей произошла в горах на западе Болгарии
11 февраля 2026 06:18

Серия загадочных смертей произошла в горах на западе Болгарии

Конституционный суд Болгарии утвердил отставку президента Румена Радева
23 января 2026 17:14

Конституционный суд Болгарии утвердил отставку президента Румена Радева

Президент Болгарии объявил об отставке
20 января 2026 08:28

Президент Болгарии объявил об отставке

Переход Болгарии на евро спровоцировал резкий рост цен
14 января 2026 07:22

Переход Болгарии на евро спровоцировал резкий рост цен

Болгария стала 21-й страной Евросоюза, перешедшей на евро
01 января 2026 17:15

Болгария стала 21-й страной Евросоюза, перешедшей на евро

Болгария готовится перейти на евро на фоне политического кризиса
23 декабря 2025 07:25

Болгария готовится перейти на евро на фоне политического кризиса

В Болгарии проект бюджета на 2026 год вызвал массовые протесты
02 декабря 2025 17:30

В Болгарии проект бюджета на 2026 год вызвал массовые протесты

В Болгарии прошли масштабные протесты против проекта бюджета страны на 2026 год
27 ноября 2025 08:15

В Болгарии прошли масштабные протесты против проекта бюджета страны на 2026 год