Жители Берлина вышли на улицы города, протестуя против новых поставок военной помощи Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они требовали отменить решение правительства о продолжении спонсирования конфликта и начать переговорный процесс. Манифестанты собрались перед зданием парламента, взывая политиков остановить боевые действия дипломатическим путем.

По моему мнению, оружие – не единственное решение. Необходимо начать переговоры. И многие люди придерживаются этого мнения. К сожалению, наше правительство и наш парламент не реагируют на это.

Европейские политики, действительно, не хотят прислушиваться к своим гражданам. Они продолжают слепо поддерживать украинское правительство, не жалея для Киева свои военные арсеналы. В годовщину начала СВО представители западных государств устремились в украинскую столицу. Их риторика не меняется.

Олаф Шольц, федеральный канцлер ФРГ:

Мы будем поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Германия и Европа должны сделать еще больше, чтобы мы могли эффективно защитить себя. Вместе с нашими союзниками мы должны быть настолько сильными, чтобы никто не осмелился напасть на нас. Так мы обеспечиваем нашу безопасность и защищаем мир в Европе.