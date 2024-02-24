Asia Times: НАТО нападет на Калининград первым в случае войны с РФ

Если произойдет вооруженное столкновение между войсками НАТО и России, то Альянс в первую очередь будет нацелен на захват Калининграда. Об этом пишет издание Asia Times, передает РИА Новости.

В материале отмечается, что НАТО уже в первые часы конфликта будет пытаться завоевать контроль в воздухе, после чего организует наземные наступательные операции на стратегически важных направлениях: Калининград и Приднестровье.

В последнее время армии западных стран активно наращивают военное присутствие у границ Беларуси и России. Кремль не раз высказывал обеспокоенность, касаемо роста количества военнослужащих альянса в Европе. Правительство России отмечают, что РФ не представляет угрозы для западных стран, но не оставит без внимания действия, которые будут потенциально опасны для безопасности страны.