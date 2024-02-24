МИД Швейцарии: всего существует около 10 мирных планов по Украине

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что в мире существует около десяти планов по разрешению ситуации в Украине, большая часть из которых опубликована, но ряд из них пока остается секретными. Об этом пишет РИА Новости.

«Всего существует около десяти мирных планов», – сказал Кассис.

Швейцария намерена организовать мирную конференцию, чтобы провести обсуждение всех этих замыслов и найти общие пути решения. В этом деле важно участие США и стран БРИКС.

Ранее с просьбой организовать мирный саммит по Украине обратился украинский лидер Владимир Зеленский. Однако Кассис подчеркнул, что мирное решение невозможно без участия РФ.

Москва согласна на переговоры, но Киев наложил законодательный запрет на них. Российский президент Владимир Путин также отметил, что Россия неизменно выступает за мирное разрешение конфликта в Украине, но при условии соблюдения российских гарантий безопасности.