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Bloomberg: Европа раскололась на Восток и Запад из-за противоречий по Украине

24 февраля 2024 14:10
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Запад и Восток Европы раскололись из-за разгорающегося украинского кризиса. Об этом пишет Bloomberg, передает ТАСС.

В материале отмечается, что страны Восточной части Европы обвиняют западноевропейские государства в том, что они совершенно не учитывают потребности Украины. Возникает большое количество споров по вопросам о количестве поставок вооружений и боеприпасов к ним, а также о том, откуда это оружие закупать. А в случае поражения Киева в конфликте – восточная часть не простит западную.

Предполагается, что возникшие противоречия в европейских странах ставят под огромную угрозу возможность проекта по дальнейшей евроинтеграции.

# Международная политика

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