Bloomberg: Европа раскололась на Восток и Запад из-за противоречий по Украине

Запад и Восток Европы раскололись из-за разгорающегося украинского кризиса. Об этом пишет Bloomberg, передает ТАСС.

В материале отмечается, что страны Восточной части Европы обвиняют западноевропейские государства в том, что они совершенно не учитывают потребности Украины. Возникает большое количество споров по вопросам о количестве поставок вооружений и боеприпасов к ним, а также о том, откуда это оружие закупать. А в случае поражения Киева в конфликте – восточная часть не простит западную.

Предполагается, что возникшие противоречия в европейских странах ставят под огромную угрозу возможность проекта по дальнейшей евроинтеграции.