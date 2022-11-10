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Жители Бельгии устроили забастовку – в правительстве протестующих не поняли

10 ноября 2022 09:08
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Новости Бельгии. В Бельгии жители протестуют против падения уровня жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране прошла национальная забастовка с требованием поднять зарплаты и остановить рост цен на электроэнергию.  

Жители Бельгии устроили забастовку – в правительстве протестующих не поняли-1

В некоторых городах жители выходили на стихийные демонстрации прямо в своих кварталах. Забастовка затронула предприятия, наземный общественный транспорт, метро, междугороднее автобусное сообщение, железную дорогу, аэропорты и даже больницы. Было сокращено количество поездов, в некоторых провинциях они не ходили вовсе. Авиакомпании отменили более 60 % рейсов. Не работали почтовые служащие и портовые рабочие.  

Жители Бельгии устроили забастовку – в правительстве протестующих не поняли-4

В правительстве протестующих не поняли. Премьер заявил, что в стране и так предпринята целая серия беспрецедентных мер по поддержанию покупательной способности и посоветовал бельгийцам сплотиться перед лицом трудностей вместо того, чтобы вносить раскол в общество.  

# Протесты # Александр Де Кро # Новости Бельгии # Фотофакт

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