Жители Бельгии устроили забастовку – в правительстве протестующих не поняли

Новости Бельгии. В Бельгии жители протестуют против падения уровня жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране прошла национальная забастовка с требованием поднять зарплаты и остановить рост цен на электроэнергию.

В некоторых городах жители выходили на стихийные демонстрации прямо в своих кварталах. Забастовка затронула предприятия, наземный общественный транспорт, метро, междугороднее автобусное сообщение, железную дорогу, аэропорты и даже больницы. Было сокращено количество поездов, в некоторых провинциях они не ходили вовсе. Авиакомпании отменили более 60 % рейсов. Не работали почтовые служащие и портовые рабочие.