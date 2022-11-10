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Более 35 тысяч военных. Япония и США начали совместные учения

10 ноября 2022 09:06
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Япония и США начали крупномасштабные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военные двух стран будут отрабатывать совместные действия по защите отдаленных островов японского архипелага. Как сообщили в Токио, от японской стороны в учениях примут участие около 26 тысяч служащих сухопутных, морских и воздушных сил самообороны.  

Более 35 тысяч военных. Япония и США начали совместные учения-1

От американской – около 10 тысяч военных, в том числе из космического подразделения. Учебные бои в море будут вести 20 кораблей сил самообороны Японии и 10 судов ВМС США. Воздушную оборону обеспечат 250 японских и 120 американских самолетов. Отмечается, что в учениях будет задействовано четыре военных корабля и два самолета из Австралии, Канады и Великобритании.  

# Военные учения

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