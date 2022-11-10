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Шторм «Николь» в США: в штате Флорида открыли 15 аварийных убежищ

10 ноября 2022 09:02
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Новости США. На юг США обрушился тропический шторм «Николь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальная метеослужба предупредила о возможных наводнениях и сильном ветре, скорость которого может достигнуть 110 километров в час.  

Шторм «Николь» в США: в штате Флорида открыли 15 аварийных убежищ-1

Власти Флориды призвали жителей срочно покинуть побережье и перебраться в более безопасные места. В штате открыли 15 аварийных убежищ и временно закрыли более 30 школ. Крупный международный аэропорт Орландо прекратил принимать самолеты. Местные жители, готовясь к удару стихии, укрепляют свои дома. Для защиты электростанций задействованы подразделения Нацгвардии.  

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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