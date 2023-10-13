Жители Афганистана остаются жить в палатках, опасаясь очередных землетрясений

Новости Афганистана. Жители Афганистана опасаются новых подземных толчков. На случай землетрясений местные остаются жить в палатках на улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это снижает риск оказаться под завалами.

Дома в провинции Герат, где накануне произошло очередное землетрясение, нельзя назвать устойчивыми. Люди уверены, что без крыши над головой в данном случае действительно безопаснее. Напомним, в минувшие выходные на западе Афганистана в результате подземных толчков погибли почти три тысячи человек. Вчера, 12 октября, в этой местности вновь была зафиксирована сейсмическая активность.