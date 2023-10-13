Израиль предписал более миллиону человек за 24 часа переместиться на юг сектора Газа

С начала эскалации палестино-израильского конфликта уже более 423 тысяч человек покинули свои дома в секторе Газа. Такие данные приводят представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отмечается, по состоянию на конец 12 октября число внутренне перемещенных лиц увеличилось почти на 85 тысяч человек. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ разместило около 65 % из них в 102 помещениях для временного проживания. Утром 13 октября стало известно, что Израиль предписал населению, а также ооновцам на севере сектора Газа переместиться в течение 24 часов в его южную часть. В Организации Объединенных Наций считают, что такое передвижение более чем миллиона человек невозможно без разрушительных гуманитарных последствий.