Прямой эфир

Израиль предписал более миллиону человек за 24 часа переместиться на юг сектора Газа

13 октября 2023 07:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С начала эскалации палестино-израильского конфликта уже более 423 тысяч человек покинули свои дома в секторе Газа. Такие данные приводят представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль предписал более миллиону человек за 24 часа переместиться на юг сектора Газа-1

Как отмечается, по состоянию на конец 12 октября число внутренне перемещенных лиц увеличилось почти на 85 тысяч человек. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ разместило около 65 % из них в 102 помещениях для временного проживания. Утром 13 октября стало известно, что Израиль предписал населению, а также ооновцам на севере сектора Газа переместиться в течение 24 часов в его южную часть. В Организации Объединенных Наций считают, что такое передвижение более чем миллиона человек невозможно без разрушительных гуманитарных последствий.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Засуха в Бразилии угрожает речному судоходству страны
13 октября 2023 07:08

Засуха в Бразилии угрожает речному судоходству страны

В США за 10 лет на 87% выросло число детей, погибших от огнестрельного оружия
13 октября 2023 07:05

В США за 10 лет на 87% выросло число детей, погибших от огнестрельного оружия

Число жертв палестино-израильского конфликта растёт с обеих сторон
13 октября 2023 07:04

Число жертв палестино-израильского конфликта растёт с обеих сторон