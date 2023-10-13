Засуха в Бразилии угрожает речному судоходству страны

Засуха угрожает судоходству в Бразилии. Речной транспорт перевозит между городами продовольствие, питьевую воду, газ, бензин и строительные материалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Засуха угрожает судоходству в Бразилии. Речной транспорт перевозит между городами продовольствие, питьевую воду, газ, бензин и строительные материалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но после того, как суда сели на мель в бассейне Амазонки, многие села остались без этих запасов. Застрявшая баржа не может доставить товары нуждающимся уже три недели. Кроме того, жара и засуха привели к массовой гибели рыбы и лишили местных дохода.