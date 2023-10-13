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Засуха в Бразилии угрожает речному судоходству страны

13 октября 2023 07:08
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Засуха угрожает судоходству в Бразилии. Речной транспорт перевозит между городами продовольствие, питьевую воду, газ, бензин и строительные материалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Засуха в Бразилии угрожает речному судоходству страны-1

Но после того, как суда сели на мель в бассейне Амазонки, многие села остались без этих запасов. Застрявшая баржа не может доставить товары нуждающимся уже три недели. Кроме того, жара и засуха привели к массовой гибели рыбы и лишили местных дохода.

# Погода # Фотофакт

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