Профсоюзы США устроили масштабные забастовки на заводах автопроизводителей

Новости США. Массовая забастовка проходит на заводе Ford в американском штате Кентукки. Выходить на смены отказались почти девять тысяч его сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа предприятия остановилась. Организатор акции, а это профсоюз, требует увеличения зарплаты и улучшения условий труда. В компании Ford такой шаг называют «крайне безответственным», поскольку прекращение деятельности отрицательно скажется на других филиалах и поставщиках. Забастовка также проходит на заводах еще нескольких крупнейших американских автопроизводителей. В ней участвуют более 30 тысяч членов профсоюза.