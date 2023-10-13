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Профсоюзы США устроили масштабные забастовки на заводах автопроизводителей

13 октября 2023 07:16
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Новости США. Массовая забастовка проходит на заводе Ford в американском штате Кентукки. Выходить на смены отказались почти девять тысяч его сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы США устроили масштабные забастовки на заводах автопроизводителей-1

Работа предприятия остановилась. Организатор акции, а это профсоюз, требует увеличения зарплаты и улучшения условий труда. В компании Ford такой шаг называют «крайне безответственным», поскольку прекращение деятельности отрицательно скажется на других филиалах и поставщиках. Забастовка также проходит на заводах еще нескольких крупнейших американских автопроизводителей. В ней участвуют более 30 тысяч членов профсоюза.

# Забастовка # Новости США # Фотофакт

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