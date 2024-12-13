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Жителей Германии призвали готовиться жить без электричества

13 декабря 2024 06:29
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Жителей Германии готовят к трудным временам. Власти призвали запастись всем необходимым, чтобы прожить без электричества в течении минимум трех дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителей Германии призвали готовиться жить без электричества-2

Такая ситуация возможна, поскольку инфраструктура страны может стать жертвой атак хакеров. Поэтому федеральное ведомство гражданской обороны выпустило инструкцию, как подготовить себя к жизни в экстремальных условиях. Например, уже сейчас нужно запастись лампами на батарейках, свечами и спичками, питьевой водой из расчета 1,5 литра на человека в день, средствами личной гигиены, сухими продуктами.

# Германия # Международная политика

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