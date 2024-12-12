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Немецкие сталелитейщики устроили массовую акцию протеста против закрытия заводов

12 декабря 2024 20:46
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А то, что для средств бюджета стран НАТО можно найти другое, мирное применение и потратить их на решение проблем своих граждан, ярко во всех смыслах продемонстрировала массовая акция протеста немецких сталелитейщиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие сталелитейщики устроили массовую акцию протеста против закрытия заводов-2

Тысячи работников крупнейшего металлургического концерна вышли на улицы городов, чтобы выразить возмущение планами руководства закрыть несколько заводов, выбросив на улицы тысячи сотрудников. В Дуйсбурге демонстранты пронесли гроб, который символизирует состояние отрасли. А также освистали членов совета директоров, которые хотели выйти на встречу с протестующими.

Немецкие сталелитейщики устроили массовую акцию протеста против закрытия заводов-4

Примечательно, что демонстрантов поддержала даже министр экономики земли Северная Рейн-Вестфалия, где находится большинство предприятий концерна. Однако выполнить требования сталелитейщиков не закрывать заводы и не увольнять сотрудников руководство концерна вряд ли выполнит. У него нет денег на поддержание и спасение производства.

# Протесты # Германия

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