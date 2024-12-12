Немецкие сталелитейщики устроили массовую акцию протеста против закрытия заводов

А то, что для средств бюджета стран НАТО можно найти другое, мирное применение и потратить их на решение проблем своих граждан, ярко во всех смыслах продемонстрировала массовая акция протеста немецких сталелитейщиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи работников крупнейшего металлургического концерна вышли на улицы городов, чтобы выразить возмущение планами руководства закрыть несколько заводов, выбросив на улицы тысячи сотрудников. В Дуйсбурге демонстранты пронесли гроб, который символизирует состояние отрасли. А также освистали членов совета директоров, которые хотели выйти на встречу с протестующими.