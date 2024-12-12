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В НАТО хотят заставить членов альянса нарастить расходы на оборону

12 декабря 2024 20:45
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НАТО намерено заставить своих членов увеличить расходы на оборону до 3 % ВВП. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте. По его мнению, это просто необходимо, чтобы была возможность противостоять угрозам с востока. Этот вопрос будет решаться на предстоящем саммите блока в июне 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В НАТО хотят заставить членов альянса нарастить расходы на оборону-2

Для многих стран это станет серьезной проблемой. Наращивание трат на военные нужды может стать просто убийственным для их экономик, в частности для Британии, Франции, ФРГ, Италии и Испании. И тут возможны конфликты с руководством НАТО. Например, Лондон намерен довести это число лишь до 2,5 % ВВП, и то не указывая, когда точно. Даже Берлин не торопится опустошать и без того скудный бюджет ради защиты от какой-то не очень реальной угрозы. Однако генсек НАТО по указке Вашингтона очень будет на этом настаивать. Новоизбранный президент США, еще не вступив в должность, уже шантажирует участников альянса, требуя от них увеличить военные расходы, угрожая в противном случае вывести страну из НАТО. 

# НАТО # Международная политика

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