Прямой эфир

Житель Японии взорвал дом, пытаясь избавиться от тараканов

12 декабря 2023 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Житель Японии, пытаясь очистить свой дом от тараканов, чуть не лишился и самого жилища, и своей жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Японии взорвал дом, пытаясь избавиться от тараканов-1

Он так старался извести надоедливых насекомых, что распылил огромное количество пестицидов. Только не рассчитал дозу. В сочетании с работающим обогревателем и свежим воздухом получилась гремучая смесь, которая сдетонировала. Сильным взрывом выбило стекла и двери, сам хозяин квартиры отделался легкими травмами. Но ирония заключается в том, что к приезду спасателей дом все еще кишел тараканами.

# ЧП # Новости Японии

Другие новости рубрики

Все новости
Стал известен состав правительства Дональда Туска
12 декабря 2023 13:37

Стал известен состав правительства Дональда Туска

Захарова: Зеленский поехал в США шаромыжничать
12 декабря 2023 13:24

Захарова: Зеленский поехал в США шаромыжничать

Генерал США Агуто поедет в Киев разрабатывать новую стратегию
12 декабря 2023 13:05

Генерал США Агуто поедет в Киев разрабатывать новую стратегию