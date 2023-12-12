Житель Японии взорвал дом, пытаясь избавиться от тараканов

Житель Японии, пытаясь очистить свой дом от тараканов, чуть не лишился и самого жилища, и своей жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он так старался извести надоедливых насекомых, что распылил огромное количество пестицидов. Только не рассчитал дозу. В сочетании с работающим обогревателем и свежим воздухом получилась гремучая смесь, которая сдетонировала. Сильным взрывом выбило стекла и двери, сам хозяин квартиры отделался легкими травмами. Но ирония заключается в том, что к приезду спасателей дом все еще кишел тараканами.