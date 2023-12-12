Генерал США Агуто поедет в Киев разрабатывать новую стратегию

Пентагон отправляет генерал-лейтенанта Антонио Агуто в Киев для разработки военной стратегии. Об этом пишет The New York Times, сообщает РИА Новости.

Агуто, который прибудет из Германии, будет находиться в Украине в долгосрочной командировке, чтобы предоставить подробные консультации командованию ВСУ. Боевые игры, намеченные на январь в Висбадене, станут платформой для отработки подробностей новой стратегии.

Целью данной стратегии является создание значительных сил, с чем России придется считаться. Ранее в декабре министр обороны Украины Рустем Умеров обсуждал планы на 2024 год с главой Пентагона Ллойдом Остином. Тем не менее некоторые опасаются, что конфликт в 2024 году может стать затяжным.