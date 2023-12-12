Прямой эфир

Стал известен состав правительства Дональда Туска

12 декабря 2023 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Дональда Туска. За проголосовали все оппозиционные фракции. Уже известен и состав кабинета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стал известен состав правительства Дональда Туска-1

Помимо новых лиц, в нем будут и уже знакомые. Главой МИД станет Радослав Сикорский, который ранее в разные годы занимал и эту должность, и руководил Министерством обороны. В правительстве будет создано еще одно министерство – промышленности. Его возглавит Мажена Чарнецкая. В любом случае новому кабмину придется решать старые проблемы: высокая инфляция и падение уровня жизни.

# Выборы в Польше # Новости Польши

Другие новости рубрики

Все новости
Захарова: Зеленский поехал в США шаромыжничать
12 декабря 2023 13:24

Захарова: Зеленский поехал в США шаромыжничать

Генерал США Агуто поедет в Киев разрабатывать новую стратегию
12 декабря 2023 13:05

Генерал США Агуто поедет в Киев разрабатывать новую стратегию

Песков: встреча Байдена и Зеленского не повлияет на ход СВО
12 декабря 2023 11:57

Песков: встреча Байдена и Зеленского не повлияет на ход СВО