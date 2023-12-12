Стал известен состав правительства Дональда Туска

Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Дональда Туска. За проголосовали все оппозиционные фракции. Уже известен и состав кабинета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо новых лиц, в нем будут и уже знакомые. Главой МИД станет Радослав Сикорский, который ранее в разные годы занимал и эту должность, и руководил Министерством обороны. В правительстве будет создано еще одно министерство – промышленности. Его возглавит Мажена Чарнецкая. В любом случае новому кабмину придется решать старые проблемы: высокая инфляция и падение уровня жизни.