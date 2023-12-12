Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы уговорить Белый дом продолжать финансирование Киева, сообщает Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня, 12 декабря, Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон», – сказала она.

Зеленский намеревается убедить американскую сторону в том, что необходимо поддерживать Украину. Также Захарова отметила, что Зеленский стремится договориться с транснациональной корпорацией BlackRock о передаче управления украинскими стратегическими активами в обмен на военную помощь. Как подчеркнула представитель МИД РФ, Зеленский осознает, что возродить прежнюю Украину невозможно, и главной его заботой является собственное выживание, которое невозможно без американской помощи.